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わさびさま専用♡クリスチャンルブタン　長財布
商品番号 D98026759743
商品名

わさびさま専用♡クリスチャンルブタン　長財布
ブランド名 クリスチャンルブタン
特別価格 税込 12,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスチャンルブタンの長財布になります^_^スタッズ部分やチャックに変色もなく、外側は使用感を感じさせない美品になります❤︎バイマで購入しました。念のため、先日鑑定に持って行きましたがきちんとした本物のお品でした^_^値段交渉大歓迎です♪
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