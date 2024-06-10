わさびさま専用♡クリスチャンルブタン　長財布

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商品詳細
クリスチャンルブタンの長財布になります^_^スタッズ部分やチャックに変色もなく、外側は使用感を感じさせない美品になります❤︎バイマで購入しました。念のため、先日鑑定に持って行きましたがきちんとした本物のお品でした^_^値段交渉大歓迎です♪
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