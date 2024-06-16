希少品　当日発送　イーストボーイ 合皮スクールバッグ EBA21 ブラック×赤★

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商品詳細
即購入OKです！18時までの購入なら、当日即日配送いたします。送料無料にてご発送致します(即日当日配送→15時以降にご購入の場合翌日配送します)ブランド名：EASTBOY/イーストボーイ商品名：合皮スクールバッグ商品コード：EBA21サイズ：縦26cm×横44cm×マチ15cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：合皮仕様：【外側】フロントミニポケット×1フロントファスナーポケット×1【内側】(メインルーム内)ホック付オープンポケット×1オープンポケット×1ミニオープンポケット×2ペットボトルポケット×1(フロントファスナーポケット内)ペンホルダー×2オープンポケット×2ハート型ラメポーチ付属商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。カラー...ブラックカラー...ブラックトートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...無地、プリント(ロゴなど)特徴...A4サイズ収納可(大容量)カラー...ブラック、レッドトートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...無地、プリント(ロゴなど)特徴...A4サイズ収納可(大容量)
http://narcologia.ru/goods/manufacture608241.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy650053.html
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