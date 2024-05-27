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新品未開封　スチーム\u0026可変圧力IHジャー炊飯器　SR-VSX101-K
商品番号 G19427013980
商品名

新品未開封　スチーム\u0026可変圧力IHジャー炊飯器　SR-VSX101-K
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封　パナソニック　おどり炊き　スチーム\u0026可変圧力IHジャー炊飯器　SR-VSX101-Kブラック　5.5合定価103200円新品未開封品自宅用に購入しましたが、他の炊飯器をプレゼントでいただいた為泣く泣く出品いたします。2023年10月購入の新品未開封品となります。「おまかせ見極め炊き」を採用したスチーム＆可変圧力IHジャー炊飯器（5.5合）。お米の鮮度、銘柄、出来栄えを見極めおいしさを最大限に引き出します。「おどり炊き」により、大火力IHと可変圧力でお米を激しくおどらせて1粒1粒に熱を通す。「炊込みごはん」コース、「冷凍ごはん」コースなどを搭載。[仕様]炊飯容量　:1.0L0.5〜5.5合タイプ　:圧力IH炊飯器内釜　　　:ダイヤモンド竈釜お手入れ機能　:内ぶた丸洗い、クリーニング機能本体寸法　:275×234×361mm重量　　　:7.7kgカラー　:ブラック#Panasonic#IHジャー炊飯器#おどり炊き炊飯量···3.5合～5.5合未満
http://narcologia.ru/goods/Addict518918.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture231441.html
http://narcologia.ru/goods/slide578687.html
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