新品未開封　スチーム\u0026可変圧力IHジャー炊飯器　SR-VSX101-K

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新品未開封 パナソニック おどり炊き スチーム\u0026可変圧力IHジャー炊飯器 SR-VSX101-Kブラック 5.5合定価103200円新品未開封品自宅用に購入しましたが、他の炊飯器をプレゼントでいただいた為泣く泣く出品いたします。2023年10月購入の新品未開封品となります。「おまかせ見極め炊き」を採用したスチーム＆可変圧力IHジャー炊飯器（5.5合）。お米の鮮度、銘柄、出来栄えを見極めおいしさを最大限に引き出します。「おどり炊き」により、大火力IHと可変圧力でお米を激しくおどらせて1粒1粒に熱を通す。「炊込みごはん」コース、「冷凍ごはん」コースなどを搭載。[仕様]炊飯容量 :1.0L0.5〜5.5合タイプ :圧力IH炊飯器内釜 :ダイヤモンド竈釜お手入れ機能 :内ぶた丸洗い、クリーニング機能本体寸法 :275×234×361mm重量 :7.7kgカラー :ブラック#Panasonic#IHジャー炊飯器#おどり炊き炊飯量···3.5合～5.5合未満