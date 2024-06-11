ケノン脱毛器　8.6

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商品詳細
タイプ···光美容器部位···全身1年ほど前に購入し、半年ほど使用した後本体一部を新品に交換して頂いた物となります(詳しくは写真2枚目をご覧ください)。使用箇所といたしましては、腕と足のみに使用いたしました。カートリッジは消毒済みでございます。本体付属の目を保護するグラスは欠品となります。交換修理をして頂いてからは一度も使用しておりません。
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http://narcologia.ru/goods/approximate480420.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate200777.html
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