タイガー 電子ジャー JHA-A54P 保温専用 炊きたて 5.4L L432

タイガーの電子ジャーJHA-A54Pです。ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャーです。ダブルヒーター方式で大量保温OK。メーカータイガー型式JHA-A54P容量5.4L定格周波数50/60Hzサイズ幅x高さx奥行435x315x358mm重量5.2kg状態目立った大きな傷は有りませんが使用感が少しございます。#L432#総合リサイクルPLAZA



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