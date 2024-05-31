30ヴェルファイア　フロントショック　2WD

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商品詳細
閲覧ありがとうございます♪30ヴェルファイア フロントショック 2WD凹み、曲がり、漏れ等ありません、写真でご確認ください。走行約20000キロも乗っていません。車高調と入れ替えた為不要になりました。使用している為、傷や汚れありとしています。取り付けに関しましては、詳しい専門業者に確認を取ってください。質問等ありましたらコメントください！
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