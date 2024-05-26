ハイエース200系 リーフスプリング R-26F10-G 618　新車外し品

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値引きしました。トヨタ ハイエース200系 純正 リーフスプリング 2WD スーパーGL R-26F10-G618 新車外し品です。先般購入しましたが、使用する予定がなくなったので出品します。詳しいことはわかりませんので状態等、写真にてご確認ください。神経質な方は購入をお控えください。商品が大きいうえに重いので着払い（佐川急便を予定）とさせて頂きます事をご了承していただき購入は検討ください。購入後の保証や事故等は一切責任を負えませんのでご理科鵜の上で購入を検討ください。＃トヨタ＃ハイエース＃200系＃スーパーGL＃リーフスプリング対応車種メーカー...トヨタ