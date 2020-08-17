メルセデスベンツE320アバンギャルド

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商品詳細
カラー···ホワイト対応車種メーカー···メルセデス・ベンツ年式···平成16年式燃料タイプ···ハイオク車走行距離6万4千キロ(多少伸びます)E320アバンギャルド不具合無しシートヒータークルーズコントロールサンルーフETC純正ナビ内装、外装共にとても綺麗です。ヘッドライト黄ばみ無しホイール19インチAMG(本物)フロント255リア285ミシュラン結構迫力ありますローダウンしていませんがインチアップしているので低く見えます。特に内装革シートはとても綺麗な状態ですまずは現車確認お願い致します。2023年9月26日ディーラーメンテナンス済み車検2024年8月まで残っています。ボディタイプ···ワゴン
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper210709.html
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