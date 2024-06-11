【美品】ヴィッツ　90系　純正　サスペンション　1台分

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商品詳細
【商品状態】新車で購入して、1万〜2万キロで車高調に交換しました。その後は、倉庫にて保管していました。使用傷等ありますが、目立つ傷はありません。保管期間が長かった為、ショックの戻りは少し遅いです。使用していると元に戻ると思います。付属品等は画像でご確認下さい。【発送方法】ヤマト運輸 着払い【発送期間】1週間以内
http://narcologia.ru/goods/protein235234.html
http://narcologia.ru/goods/septet351519.html
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