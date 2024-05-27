サニトラ用ローダウンブロック1インチ25ミリ

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サニトラ用ローダウンブロック新品です。ステップバンに流用しようと新品で購入し、半年保管していました。別の物が手に入ったので出品します。値下げ交渉はいたしません。コメントなしで購入を基本として下さい。用品の種類···その他対応車種メーカー···日産