スバル ヴィヴィオ 新品 未使用 ロアアーム 左 KK3 KK4 KW3 KW4

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スバルヴィヴィオ用新品未使用未開封左ロアアームです。スタビライザーリンクブラケット有り、RX-R、GX-R等対応。もちろんNA車にも使えます。検索用ヴィヴィオRX-RGX-RT-topビストロKK3KK4KW3KW4KY3