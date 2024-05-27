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スバル ヴィヴィオ 新品 未使用 ロアアーム 左 KK3 KK4 KW3 KW4
商品番号 F41155676120
商品名

スバル ヴィヴィオ 新品 未使用 ロアアーム 左 KK3 KK4 KW3 KW4
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スバルヴィヴィオ用新品未使用未開封左ロアアームです。スタビライザーリンクブラケット有り、RX-R、GX-R等対応。もちろんNA車にも使えます。検索用ヴィヴィオRX-RGX-RT-topビストロKK3KK4KW3KW4KY3
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