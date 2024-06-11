H22年式！パレット！車検2年付！

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♢♢プロフィールを必ずご一読ください♢♢トラブル防止の為、現車確認をお願いします。場所は茨城県常総市になります。【車両情報】◆車 種：スズキ パレット◆年 式:平成22年9月◆走行距離：118800km◆グレード:X◆車 検：2年付◆駆 動：2WD◆色:ピンク【装備】パワーウィンド左側パワースライドドアCDETCスマートキー社外アルミホイールドライブレコーダー【内装】ルームクリーニング済嫌な匂い、タバコ臭なし【外装】 大きな凹み、傷などなく年式の割にきれな車両になります。★お願いとお断り★気になる点、不具合は記載していますが、全てを把握している訳ではありません。あくまで保証無しの現状販売です。別途費用にて、点検、整備してからの納車も可能です。ご相談下さい。名義変更後の車両引渡しにご協力下さい。名義変更前に乗ってお帰りの方はご相談ください。