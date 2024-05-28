Realize GSX250R Aria カール(TypeC) マフラー

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AutumnSALE期間10月18日より通常金額より更に1000円OFFしております新製品即納可能です【商品名】Realize(リアライズ)スズキGSX250R(2BK-DN11A)2017年～2021年モデル対応バイクマフラーAriaアリアステンレスカールタイプ(TypeC)スリップオンマフラーカスタムジスペケ【商品説明】スリップオンマフラー「アリア」は、エキパイにSUS304を使用し、ポリッシュ仕上げにて高級感を施し、サイレンサーにはチタンとステンレスの2種類に、エンド違いの４種類をラインナップいたしました。サイレンサー内部はSUSウールとグラスウールの二層巻きとし、グラスウール飛散による、音量の経年変化を極力抑えた仕様となっております。ノーセッティングにてベストパフォーマンスを発揮する様、製作しました。音量調節バッフル・標準装備。取り付けに必要なステー・ボルト類も付属致しております。【対応車種(型式)】・スズキGSX250R(2BK-DN11A)【適合年式】・2017年～2021年【サイレンサー詳細】・全長：500mm・筒長さ：400mm・サイレンサー出口径：60.5φカールエンド・サイレンサー差込口：内径50.8φ・バッフル：外径57.5φ・サイレンサー径：100φ・材質：ステンレス製【付属品】・サイレンサー×1・エキパイ×1・サイレンサーバンド(100Φ)×1個・クランプバンド(52-55)×1個・ガスケット(GSX250R用)×1個・M8ナット×1個・M8×80フランジボルト×1個・M8ワッシャー×1個・M8×35カラー×1個・スプリング63mm×2個【注意事項】・弊社の商品は全て保安基準に適した仕様にはなっておりますが、政府認証試験は受けておりません。マフラー音に関しまして、純正のものよりも音量が少し大きくなるように作られております。また取り付ける車両の状態や運転の仕方によっても音質などは変化致します。・マフラーは使用条件により差異はありますが、長期間使用いたしますと、サイレンサーの内部の消音材（グラスウール）が劣化し、音量が大きくなる場合がありますので、その際は消音材を交換してください