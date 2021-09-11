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カヤバ　New SR special エクストレイル　フロント左右　新品未使用品
商品番号 J78442539524
商品名

カヤバ　New SR special エクストレイル　フロント左右　新品未使用品
ブランド名 カヤバ
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとう日産エクストレイルt31用です。型番はNST5513（フロント左右セット）です。カヤバのHPにて適合をご確認いただけます。走行距離の増えた車両をシャッキリリフレッシュするのにいかがでしょうか？こちらの商品、長期在庫しており、保管中のスレ傷等ございますが、新品未使用品。出品いたします。全然モデルのエクストレイルは使い勝手抜群のSUVでした。ご入用の方にお譲りできると嬉しいです。用品の種類···ショックアブソーバー
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