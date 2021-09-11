カヤバ New SR special エクストレイル フロント左右 新品未使用品 ...

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カヤバSRの値段と価格推移は？｜3件の売買データからカヤバSRの価値が ...



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KYB / カヤバ NEW SR SPECIAL のパーツレビュー | エクストレイル(軍艦 ...



新品未使用】KYB NEW SR SPECIAL-

ご覧いただきありがとう日産エクストレイルt31用です。型番はNST5513（フロント左右セット）です。カヤバのHPにて適合をご確認いただけます。走行距離の増えた車両をシャッキリリフレッシュするのにいかがでしょうか？こちらの商品、長期在庫しており、保管中のスレ傷等ございますが、新品未使用品。出品いたします。全然モデルのエクストレイルは使い勝手抜群のSUVでした。ご入用の方にお譲りできると嬉しいです。用品の種類···ショックアブソーバー