玄武 Genb 200系ハイエース アジャストプレート SAP01H 55π

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商品詳細
新品未使用品になりますメーカー:玄武品名:アジャストプレート品番:SAP01Hセンターホール:55パイ※玄武箱つき2WD用リバンプストッパープロで使用可能※2WD用ですが、当方4WD車のリバンプにアジャストプレートを着けて使用しておりましたこの度リバンププロに変更するにあたり新品2セット購入しましたが、1セット使用しませんでしたので出品させて頂きます3.5.7ミリのアジャスターセットです2セット購入したうち使った方の7ミリは使用しなかったのでおまけでつけますご検討よろしくお願い致します
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