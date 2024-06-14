27年式ハイゼットカーゴクルーズターボリミテッド 5F 4WD車検７年7月 ...

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ダイハツ...ハイゼットカーゴグレード クルーズターボリミテッドカラー...パールホワイト年式...平成27年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...4万〜4.5万kmミッション 5F4WD平成２７年に新古車で購入後大事に乗ってきました。今回乗り換えのため売ります。低走行で4WDのミッションターボは珍しいと思います。◆ダイハツ◆ハイゼットカーゴ◆クルーズターボリミテッド◆平成27年7月 ◆走行42000KM（使用の為多少伸びます）◆車検令和7年7月29日◆パワステ◆エアコン◆ABS◆5MT◆4WD◆修復歴無し◆ETC◆リモコンドアロック★追加画像確認したい方是非コメントお願いします。★農作業・趣味車にMTのハイゼットカーゴ4WDは最適です。★是非興味のある方早めに連絡下さい。早めに売りたいです。★現車確認早めにお願いします。※多少キズ、凹み、汚れあり＊購入する前に必ず現車確認下さい。宜しくお願いします。★香川からの出品です。カラー...パールホワイトボディタイプ...商用車年式...平成27年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...4万〜4.9万km別途リサイクル料金かかります。名義変更まで３万円お預かりいたします。