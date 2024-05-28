【新品未使用】doTERRAドテラ　メリッサ3本

ドテラdoTERRAメリッサ3本セットです。5ml正規品参考小売価格：21,000円/本使用期限：2027年10月LOT番号：2229148自宅の冷暗所にて保管しておりました。コメントなし即購入大歓迎です。よろしくお願いいたします。#doTERRA#ｄｏＴＥＲＲＡ#doTERRA



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