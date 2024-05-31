コムデギャルソン　パルファムドール　黒　comme de garcons 新品

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商品詳細
COMMEdesGARCONSPARFUMSコムデギャルソンパルファム黒のパルファムドールパッケージサイズ約22×11㎝今はもう売られていない、入手困難な限定品です。古いため、経年劣化のビニールの変色あります。新品未開封で真空されているので、中身は新品同様の綺麗な状態だと思います！パルファムドールは本体に香りはありません。香水を付けて香りを楽しむものになります。質問などあればコメントください^_^#commedegarcons#garcons#ギャルソン#コムデギャルソン#モード#パルファムドール#パルファム#パルファン#パフューム#香水#限定#非売品#レア#コレクターズ#入手困難#ファッション
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