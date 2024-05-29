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- ネイチャーカン CBDオイル 40% 10ml NATURECAN 新品未使用
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商品詳細
賞味期限：2024年9月（画像5）新品未使用定価19,990円匿名、スピード発送ネイチャーカンの40%10ml、CBDオイル1本です。冷暗所にて保管してあります。・ブロードスペクトラムCBDオイル・THCゼロ保証（検出限界以下）・オーガニックMCTキャリアオイル・ベジタリアン＆ビーガンフレンドリー・第三者機関による試験済コメント不要、即購入歓迎です
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