本　シャネル ガブリエル シャネル ヘア ミスト40ml

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商品詳細
■商品状態 購入時期：半年前 残量：未使用に近い高島屋で購入。1.2回使用しましたが使わないので出品致します。残量は画像でご確認下さい。素人保管となりますので、ご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。#シャネルガブリエルシャネルヘアミスト#シャネル本保/015645/2000
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