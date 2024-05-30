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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます【お品物】日本香堂 伽羅金剛 バラ詰 頂き物ですが、使用しない為、出品させて頂きました。中紙に折れがございます。(写真4枚目参照)木箱に入っておりますので、そのままお送りさせて頂きます。【発送について】水濡れ防止をして、緩衝材に包み、発送致します。即購入大歓迎です以下、ホームページより。---------------------------------甘みのある華やかな味わいの沈香・伽羅を豊富に用い、白檀・生薬系香料を調合しております。優雅で重厚感のある香りです。穏やかにお部屋に香りが漂います。お香サイズ：約138mm1箱サイズ：高さ156mm×幅58mm×奥行32mm箱含む重量：約107g内容量：約50ｇ燃焼時間：約25分主原料：タブ粉、香料
http://narcologia.ru/goods/contemplate733277.html
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