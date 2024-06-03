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エレビット　90粒✖️6袋　バイエル
商品番号 L48386065642
商品名

エレビット　90粒✖️6袋　バイエル
ブランド名 バイエル
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

妊活のため購入しました定価　4500円✖️6袋27000円分賞味期限　2025.07以降在庫は全部で6袋までとなります#エレビット
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