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【森下仁丹】ヘルスエイドビフィーナEX(エクセレント) 60包（2箱）
商品番号 T76388279153
商品名

【森下仁丹】ヘルスエイドビフィーナEX(エクセレント) 60包（2箱）
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 6,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

森下仁丹株式会社　商品名　ヘルスエイドビフィーナEX60日分■商品状態新品未開封　60袋通常価格:10,152円賞味期限:2024年7月■発送に関して未開封ですが開封させていただき、本品60袋×2と箱を添えて発送いたします。ご理解の上、ご検討ご購入をお願いいたします。
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