ミキハウスコレクション　ネイビーボレロ

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商品詳細
柄・デザイン...無地季節感...春,秋,冬ミキハウスコレクションのボレロです。娘用に購入しましたが、着用機会がないままサイズアウトしたので、出品いたします。9900円で購入しました。
http://narcologia.ru/goods/organization48662.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial942116.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement12099.html
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