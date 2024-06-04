ミキハウスコレクション　ネイビーボレロ

柄・デザイン...無地季節感...春,秋,冬ミキハウスコレクションのボレロです。娘用に購入しましたが、着用機会がないままサイズアウトしたので、出品いたします。9900円で購入しました。



ニットボレロ



ミキハウス ボレロ 110 ネイビー 紺 新品タグ付き フォーマル | フリマアプリ ラクマ



ミキハウスコレクション ボレロ 130フォーマル ネイビー日本製 - メルカリ



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