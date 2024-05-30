27(17cm)子供靴ビルケンサンダルBK933503 カウグリーンKIDS

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商品詳細
カラー···グリーン柄・デザイン···無地ヒール高さ···～3cmソールヒール形···フラットストラップ···ストラップあり季節感···秋、冬BIRKENSTOCKのキッズサンダルで、とても大事にしていました。市場で見かけることはほぼありません。少し踵の減り、フェルト部に毛玉がありますが、毛玉はハサミで取り除けます。ストラップを踵側に移動出来るので、簡単に脱げることなく安全に履いていただけると思います。自宅保管を理解頂ける方に...宜しくお願いします。ビルケンビルケンシュトックキッズサボクロック子供フェルト子供靴おしゃれ動物#ビルケンシュトック#BIRKENSTOCK#サボ#キッズ
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