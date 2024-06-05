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TASCAM　タスカム　CD-RW402　レコーダー
商品番号 J71744805309
商品名

TASCAM　タスカム　CD-RW402　レコーダー
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TASCAM（タスカム）のCD-RW402電源を入れた画像とトレーがオープンしている画像をアップしてます。ご参考にして下さい。CD2がオープンしづらくなっていますのでジャンク品として出品になります。そのため傷ありにして、出品してあります。CD1に関しては確認時には特に問題なく使用できました。音声出力の確認も済みになります。付属品は電源ケーブルです。通常使用によるスレや傷がございます。ご購入の際にはトラブル防止のため一度確認のコメントをお願いいたします。よろしくお願いいたします！
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