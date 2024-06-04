ヨネックステニスシューズ26.5cm

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商品詳細
ヨネックステニスシューズパワークッション フュージョンレブ4メンGC(オムニクレーコート用)品番SHTF4MGC26.5cmカラーディープスカイ未使用です。☆他サイトにも掲載しておりますので、売り切れの際はご容赦ください。箱に入って保管していましたが、神経質な方はご遠慮下さい。値引き交渉に応じることができません、ごめんなさい。
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