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ヨネックステニスシューズ26.5cm
商品番号 R59739499246
商品名

ヨネックステニスシューズ26.5cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックステニスシューズパワークッション　フュージョンレブ4メンGC(オムニクレーコート用)品番SHTF4MGC26.5cmカラーディープスカイ未使用です。☆他サイトにも掲載しておりますので、売り切れの際はご容赦ください。箱に入って保管していましたが、神経質な方はご遠慮下さい。値引き交渉に応じることができません、ごめんなさい。
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