ヨネックス YONEX テニスシューズ 26.0cm パワークッション 507

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。娘が週に1度テニススクール（屋内コート）で使用しておりました。すぐにスクールをやめてしまった為、履いた回数は10回ほどです。かなり綺麗な状態だとは思いますが、あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致します。（裏側に少しだけ擦れた跡があります。画像8枚目でご確認下さい）一緒に使っていたチャンピオンのシューズケースもお付けします。●伸縮・通気性と静電カットでストレスフリーのカーペット専用モデル。☆対応コートカーペットコート☆素材アッパー：合成繊維＋合成樹脂ミッドソール：合成樹脂アウトソール：合成樹脂☆カラー207：ホワイト/ブルー対応コート···カーペット
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