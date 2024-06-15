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NIKE リーグエスパニョール　FCバルセロナ　サード　アウェイ　ユニフォーム
商品番号 O31953371940
商品名

NIKE リーグエスパニョール　FCバルセロナ　サード　アウェイ　ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は数ある商品の中からご覧いただきまして誠にありがとうございます(^^)【商品説明】NIKE　ナイキリーグエスパニョール　FCバルセロナ　サード　アウェイ　ユニフォーム　2009.10シーズン　ゲームシャツ＜表記サイズ＞M＜実寸＞（平置き）肩幅　43着丈：65身幅　50【カラー】ピンク【状態】USEDにはなりますので多少の使用感やシワはありますが目立ったキズや汚れはなくコンディションは良好です。写真ご確認下さいませ。その他の出品中のアイテム一覧はこちらをご覧ください↓#古着zanetti#サッカーゲームシャツ#セリエＡ　ユニフォーム#サッカー　セリエＡ#ACミランユニフォーム#プレミアリーグ#チャンピオンズリーグ#リヴァプール#リバプール#リバプールユニフォーム#サッカーユニフォーム#フェルナンドトーレス#スティーブンジェラード#サディオ・マネ
http://narcologia.ru/goods/message358027.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle346966.html
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