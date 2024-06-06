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ゴーセン　ジーツアー1 16L 1.25mm 4張
商品番号 W49322207016
商品名

ゴーセン　ジーツアー1 16L 1.25mm 4張
ブランド名 ゴーセン
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴーセン　ジーツアー1をロールから12.2mでカットしております。ラケバに入れておけば安心！持ち運びに便利です。4張まとめて。用途···硬式種類···ガット
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