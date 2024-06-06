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ウィルソン　テニスシューズ　オムニ・クレー用　ネイビー　23.0cm
商品番号 U28311479473
商品名

ウィルソン　テニスシューズ　オムニ・クレー用　ネイビー　23.0cm
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KAOSSWIFTOMNIW対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···23.0cm性別···レディース定価　税込¥12100新品未使用品ですが店頭で購入後、自宅保管しておりますのであくまで中古品とご理解ください。神経質な方、完璧を求める方は購入をお控えください。⚠️送料を抑える為、箱から出して簡易包装での発送となります。ご了承ください。らくらくメルカリ便にて匿名発送いたします。#硬式テニス#軟式テニス#ヨネックス#バボラ#ナイキ#アディダス#アシックス#スニーカー#スポーツシューズ
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