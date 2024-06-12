阪神タイガース田淵ユニフォーム

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商品詳細
ビンテージ品です、、さぁアレの準備しましょ(•̀ㅂ•́)و✧Sサイズなので小柄な女子〜お子様にどうですか？タグつき珍品、ノークレームノーリターン値引き交渉ごめんなさいm(._.)mm(._.)m
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