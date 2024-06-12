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阪神タイガース田淵ユニフォーム
商品番号 B55266157278
商品名

阪神タイガース田淵ユニフォーム
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

ビンテージ品です、、さぁアレの準備しましょ(•̀ㅂ•́)و✧Sサイズなので小柄な女子〜お子様にどうですか？タグつき珍品、ノークレームノーリターン値引き交渉ごめんなさいm(._.)mm(._.)m
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