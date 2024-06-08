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ニューバランスMCH796V3 テニスシューズMCH796B32E　26cm
商品番号 K33064730289
商品名

ニューバランスMCH796V3 テニスシューズMCH796B32E　26cm
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NewBalance（ニューバランスMCH796V3テニスシューズ（MCH796B32E）テニスオールコート用ト2E相当メンズ　26cmブラック×ブルー好評の男性用オールコートモデル「MCH796」の軽量性はそのままに、ハードユースにも対応する耐久性とサポート性を向上し印象的なルックスでアップデート。指先回りを内外広くカバーするトゥガードや補強材、サドル部の横ブレを抑えるビッグNロゴ、通気性と屈曲性を高めるブレサブルメッシュを採用しました。■カラー：BK/BL(B3BLACK/BLUE)■足幅：2E■素材：アッパー素材/合成樹脂アウトソール/ゴム底ミッドソール/合成底■特長：NduranceREVLITE日本ソフトテニス連盟公認メーカーニューバランステニスシューズは　アシックスミズノ、ダンロップ、ヨネックス、プリンス、ウィルソン、ヘッドなどと並びトッププロも使用する人気ブランドです。他にもテニスウェアゲームシャツスコートテニスシューズ硬式テニスラケットなど多数出品中です。お早めに！複数ご希望の方はコメント下さい。他サイトで出品している場合があります、予告なく終了する場合があります。ご了承下さい。NewBalance/ニューバランス.MCH796B3メンズ幅広2E(オールコート)ブランド：NewBalance対応コート...オールラウンドサイズ...26〜26.5cm
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http://narcologia.ru/goods/smear22104.html
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