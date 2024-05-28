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カタリスト2 軟式少年用　78cm 580g トップバランス
商品番号 M34166106879
商品名

カタリスト2 軟式少年用　78cm 580g トップバランス
ブランド名 ルイスビルスラッガー
特別価格 税込 5,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入しましたが息子には重くて素振りしただけです　元々付いていたグリップはベタついてたので、新品に巻き替えてあります　力のある子に向いてると思います
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