ルースイソンブラ　スリムジャージパンツ１６０

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商品詳細
子どもが練習の行き帰りに使っていました。練習には使用していないので、状態はきれいだと思います。ホームクリーニングしてありますが、使用品とご理解の上ご購入お願いします。カラー...ブラック種類...ジャージパンツサイズ...160丈...長ズボン
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