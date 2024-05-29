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象牙調　根付　蝉　セミ　在銘　骨董品　彫刻　アンティーク　レトロ
商品番号 P96745968061
商品名

象牙調　根付　蝉　セミ　在銘　骨董品　彫刻　アンティーク　レトロ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 11,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

根付　蝉　セミ　在銘　骨董品手彫りの作品です。葉の部分は大変に薄く光が透けて見えます。素材不明　プラスチックや樹脂ではありません。【状態】無傷　長期保管品です。【サイズ】４２×２９ｍｍ　　厚１２ｍｍ230115　Ｍ　Ｚ　根付の箱の中　根付　蝉　セミ　在銘　骨董品にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/plaque915807.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle334366.html
http://narcologia.ru/goods/traverse185326.html

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象牙調 根付 蝉 セミ 在銘 骨董品 彫刻 アンティーク レトロ | labiela.com

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