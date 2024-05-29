根付 蝉 セミ 在銘 骨董品手彫りの作品です。葉の部分は大変に薄く光が透けて見えます。素材不明 プラスチックや樹脂ではありません。【状態】無傷 長期保管品です。【サイズ】４２×２９ｍｍ 厚１２ｍｍ230115 Ｍ Ｚ 根付の箱の中 根付 蝉 セミ 在銘 骨董品にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。



象牙調 根付 蝉 セミ 在銘 骨董品 彫刻 アンティーク レトロ | labiela.com



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