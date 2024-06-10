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クリーブ版画
商品番号 C59243872168
商品名

クリーブ版画
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは専用出品中です。バースデープラネットと同時購入。※最終価格8/16までの出品以降削除させていただきます。Clyv（クリーブ）さんの版画です。状態未開封、未使用購入後、飾ること無く自宅保管。タイトルスカイスクレイパーベッドサイズ額　たて約38cm☓縦よこ約18cm額の幅約1.5cm厚み約3.5cm版画たて約30cm☓よこ約10cm※たて長の長方形。素人採寸に付誤差はご容赦下さい。額縁の色淡いピンク、艶なし（画像7枚目）刷りの技法ジクレープリント番号186/200購入時の箱あり。※未使用ですが自宅保管していた品になりますのでご理解のうえお取引ください。※他の出品商品との同梱なしでお願いします。
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