テクニファイバー X-ONE BIPHASE 1.24 ロール

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商品詳細
TechnifibreテクニファイバーX-ONEBIPHASEエックスワンバイフェイズ1.24nmマルチフィラメントロールガットの残り残量200g購入時は200mですが何回張ったか正確に覚えてません。残りの長さは残量の重さから判断お願いします。中古品ということで写真の状態に納得頂ける方の購入お願いいたします。
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