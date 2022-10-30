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MLB 松坂大輔 vs イチロー レッドソックス フォトプラーク 2007
商品番号 M79128475594
商品名

MLB 松坂大輔 vs イチロー レッドソックス フォトプラーク 2007
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 17,388 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2007年4月11日メジャーリーグ初対決記念フォトプラークです。SEATTLEMARINERSvsBOSTONREDSOXMatsuzakavsIchiro松坂大輔vsイチロー自宅で保管しており、多少の経年劣化をご理解の上、ご購入お願いします。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/peroration349415.html
http://narcologia.ru/goods/unusable926474.html
http://narcologia.ru/goods/kindness385805.html

MLB 松坂大輔 vs イチロー レッドソックス フォトプラーク 2007
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