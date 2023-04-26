56cm■’47オーセンティック「ピカチュウキャップ」NPB選手用試合用帽子

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商品詳細
56cm■’47オーセンティック「ピカチュウキャップ」■横浜DeNAベイスターズxポケモンコラボピカチュウ■NPB選手用試合用帽子です。新品未使用品になります。当商品はレプリカ(フリーサイズ)ではなくオーセンティックの監督コーチ選手の試合用のNPBロゴが付いたゲームキャップになります。※キャップのみの出品です。野球チーム...横浜DeNAベイスターズ#ピカチュウ#ベイスターズ#横浜DeNAベイスターズ#ベイスターズ#ピカチュウキャップ#’47オーセンティック#バウアー#trevorbauer#BauerOutage#NPB##三浦大輔
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