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セレッソ大阪　試合アップ時の着用モデル
商品番号 P56866992120
商品名

セレッソ大阪　試合アップ時の着用モデル
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖Lサイズカラー···ブラック種類···シャツ試合アップ時に選手が着用していたと思います。※ほつれのようなキズがあります。　写真4.5枚目我が家には猫が居ります。商品は猫が入れない部屋に保管していますが、気になる方や、猫アレルギーの方はご遠慮ください。10月30日　値下げします！¥4000→¥3000
http://narcologia.ru/goods/financier580860.html
http://narcologia.ru/goods/choice882785.html
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