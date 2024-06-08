セレッソ大阪　試合アップ時の着用モデル

丈···半袖Lサイズカラー···ブラック種類···シャツ試合アップ時に選手が着用していたと思います。※ほつれのようなキズがあります。 写真4.5枚目我が家には猫が居ります。商品は猫が入れない部屋に保管していますが、気になる方や、猫アレルギーの方はご遠慮ください。10月30日 値下げします！¥4000→¥3000



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