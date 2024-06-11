おじょうさま SR [美品]

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商品詳細
[即日発送]ポケモンカードロストアビスおじょうさまSR[商品説明]美品ではありますがトラブル防止の為、状態は必ず写真にてご確認ください。写真には映らない初期傷などがある場合がございますのでご了承下さい。完美品をお求めの方はご遠慮下さい。※ご理解頂けた方のみご購入お願いいたします。【梱包と発送】ハードケースに入れてらくらくメルカリ便で発送いたします。【注意事項】高額商品かつ、すり替え防止の為、カードのコンディションを理由とするご購入後のクレームや返品等はお受け致しかねます。神経質な方のご購入はお控えいただけますと幸いです。#ポケモンカード#ロストアビス#おじょうさまSR
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