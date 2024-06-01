小林誠司　ユニフォーム　本日のみ値下げ

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商品詳細
一度使用し、ホームクリーニング後クローゼットで保管しておりました。いつついたのか分からないのですが右肩のあたり前後に小さなシミがあります。写真確認してください。グレーのユニフォームのため遠目ではわかりにくいかと思います。アンダーアーマーの時のものなので古いです。サイズ M
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