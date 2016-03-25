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MLB マイク・シュミット　サインバット
商品番号 R31107138289
商品名

MLB マイク・シュミット　サインバット
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。MLBで大活躍し、野球殿堂入りしているマイク・シュミット選手のサインバットになります。野球殿堂入りした証のサインでHOF95が入っております。なかなか貴重なサインだと思います。ぜひファンの方はゲットしてください。
http://narcologia.ru/goods/enquire414789.html
http://narcologia.ru/goods/providence432494.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture746141.html
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