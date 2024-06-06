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テクニファイバー X-ONE BIPHASE 1.24mm ３張分（１２ｍ×３）
商品番号 V18004278019
商品名

テクニファイバー X-ONE BIPHASE 1.24mm ３張分（１２ｍ×３）
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２００ｍロールガットから３張分（１２ｍ×３）をカットしたものです。【ゲージ】１．２４mm【レングス】１２ｍ×３【特徴】PU400インサイド、独自製法の「バイフェイズ加工」を施した最高級マルチストリング。ナイロンガットの中でも最もナチュラルガットに近いと言われています。柔らかさと高い反発性と耐久性。
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