テクニファイバー X-ONE BIPHASE 1.24mm ３張分（１２ｍ×３）

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商品詳細
２００ｍロールガットから３張分（１２ｍ×３）をカットしたものです。【ゲージ】１．２４mm【レングス】１２ｍ×３【特徴】PU400インサイド、独自製法の「バイフェイズ加工」を施した最高級マルチストリング。ナイロンガットの中でも最もナチュラルガットに近いと言われています。柔らかさと高い反発性と耐久性。
http://narcologia.ru/goods/scissoring443596.html
http://narcologia.ru/goods/stealth765976.html
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Tecnifibre X-ONE BIPHASE - 丸の内 テニスカフェ
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マルチの最高峰！！ X-ONE BIPHASEインプレ（エックスワン-バイ ...
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