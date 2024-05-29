マイク USB コンデンサーマイク PC マイク 単一指向性 卓上マ

商品の説明マイクUSBコンデンサーマイクPCマイク単一指向性卓上マイク録音マイク配信用マイク高感度ノイズ低減角度調整可能二重防振構造安定な三脚スタンドポップガードショックマウント付きマイクセットYouTubeTikTokSkypeライブ配信ゲーム実況オンライン通話Web会議生放送WindowsMacOSPS4PS5に対応✔2023最新進化版マイク本マイクは最新先進な音声処理技術を採用し、伝統のマイクの収音悩みを解消！マイクに高音質を求めるご客様のため設計されました。高感度収音が実現、より高音域が拾えます。内蔵スマートチップも有効に周囲のノイズ軽減できます。テレワーク、オンライン通話、ゲーム実況などの場合で相手には声質がよくクリアに聞こえます。USBポートでプラグ・プレーなのでWindowsMacOSPS4PS5のデバイスに差し込むだけで使用可能です。✔単一指向性＆ノイズ軽減ハート型の単一指向性のマイクであり、マイク正面130°範囲内の音声を収録します。従来のマイクと比べ、指向性や近距離収音に優れます。プロが使うのと同じ品質の周波数特性と、16bit48kHzのADコンバーター内蔵で、ボーカルや楽器の音を高品質にデジタル録音できます。最新のDSPノイズリダクション技術により、周囲のノイズを抑え、正面から狙った音だけをしっかり捉えます。✔高品質マイク＆強化した安定なスタンドお客様に最高品質マイクを提供するため、本マイクは高品質金属を採用し、ちょっと重量がありますが見た目も手触りも高級感があります。また、二重防振構造でありショックマウントを採用、市販売のマイクより、マイクにもっと安定なホールドを提供して、マイク収音中の振動も吸収できます。✔角度調整可能＆アームと接続可能本マイクは取り外されて単独に使用できます。それに、三脚スタンドに装置してハンズフリー実現できます。マイクをお好きな角度に調節可能です。高密度フィルターを二重に貼り付けることで、吹かれやポップノイズを効果的に低減しますパッキング内容：USBコンデンサーマイク*1、三脚スタンド*1、ショックマウント*1、ポップガード*1、スポンジカバー*1、マイクと一体式USBケーブル*1、日本語取扱説明書*1



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