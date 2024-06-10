YONEXラケットバック

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種類···ラケットバッグヨネックスのラケットバックでカラーはピンクです。数年前に娘用に購入しましたかが、未使用のまま保管となってました。リュックサックタイプで背負うことも可能です。発送は、コンパクトにして発送予定です。折じわなどはご了承ください。●サイズ：縦幅33cm横幅73cmマチ21cm●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、未使用ですが家での保管あるということをご理解いただきご購入をお願いします。