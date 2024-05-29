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ボタンsar極美品
商品番号 M13286037150
商品名

ボタンsar極美品
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングルレアリティ...SR開封後はすぐに撮影後、スリーブ、硬質ケースで保管しております。反り白かけ縦線などはプロ目線です。
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