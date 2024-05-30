ヨネックスキャップ　ブラック

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商品詳細
ソフトテニスを引退したので出品します。今年購入しましたが、結局使用する事なく引退した為、未使用です。発送はネコポスで発送予定なので、多少つぶれた状態での発送になります。60サイズにも変更可能ですので希望があれば教えてください。
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