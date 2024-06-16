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GEOBREAK 70V / ジオブレイク 70V
商品番号 S91107074059
商品名

GEOBREAK 70V / ジオブレイク 70V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 11,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトテニスラケット　軟式テニスラケットサイズ：UL2カラー：アクア新品で未使用です。ご不明な点がございましたら、コメントよりお問い合わせください。#softtennis#ソフトテニス#yonex#ヨネックス#geobreak70v#ジオブレイク70v
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