GEOBREAK 70V / ジオブレイク 70V

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商品詳細
ソフトテニスラケット 軟式テニスラケットサイズ：UL2カラー：アクア新品で未使用です。ご不明な点がございましたら、コメントよりお問い合わせください。#softtennis#ソフトテニス#yonex#ヨネックス#geobreak70v#ジオブレイク70v
http://narcologia.ru/goods/revamp280822.html
http://narcologia.ru/goods/perforce33665.html
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